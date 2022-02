Scuola | dal 7 febbraio nuove regole per la gestione dei positivi Niente quarantena per i bimbi vaccinati

Advertising

marcodimaio : Bene i provvedimenti approvati dal Govero: sulla scuola si semplificano le regole sulla quarantena, grazie anche al… - Pippo78052783 : @janavel7 Se mai ci sarà, il superamento del patriarcato sarà un processo molto lungo, e non credo possa iniziare d… - dantonio_luca : RT @donTonio66: Oggi ho celebrato il funerale di Linda, 45 anni. Sposata, due figli gemelli di scuola media. Quanto dolore! I compagni di c… - Unomattina : #Scuola: le nuove norme anti #Covid varate il #2febbraio. #Greenpass illimitato per chi ha effettuato la terza dose… - orizzontescuola : Come introdurre il coding e la programmazione informatica nella scuola primaria: un nuovo corso gratuito per insegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dal

Le nuove regole introdotteGoverno e la loro applicazione, permetteranno in città da oggi di far tornare in classe, dopo ...infatti oltre 170 le sezioni che riapriranno di cui quasi 140 nella...Solo i non vaccinati, nellasecondaria, andranno in Dad a partiresecondo caso di contagio in classe. Ma non solo. Per tutti i non vaccinati da oggi scatta una novità fondamentale: si ...07:24Pechino, curling da non perdere: gli azzurri si giocano una storica finale 07:24Covid19, addio alla Dad a scuola e Super Green pass illimitato, verso la normalità 07:06L'oroscopo di oggi, lunedì ...Entrano infatti in vigore le nuove regole per le quarantene a scuola dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 4 febbraio n. 5. Retroattive e in vigore dal 7 febbraio. Le nuove regole ...