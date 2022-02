SCE | Catarci | promuovere alleanze con mondo studentesco

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Insieme alla buona amministrazione dobbiamoun Patto con la cittadinanza, per Roma. Un Patto con tutte le forze vitali e socialmente responsabili, dell’economia, della cultura, delle scuole e delle università, del Terzo Settore, dell’associazionismo, del volontariato, dei movimenti”. È quanto dichiarato da Andrea, assessore a Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale in occasione dell’evento ‘TrasformAzioni’ organizzato da Sinistra Civica Ecologista. “Nella rete disociali- ha aggiunto- insieme a quelle coi soggetti ricordati prima e con le ‘componenti interne’ all’amministrazione, cioè lavoratori, sindacati, aziende pubbliche, non può e non deve mancare quella con le nuove generazioni e in particolare con il...