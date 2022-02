Ranking WTA: Barty regina, Badosa ancora da 'best' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Diverse variazioni nella top ten del Ranking mondiale p ubblicato stamane dalla WTA pur dopo una settimana priva di appuntamenti del circuito maggiore. In testa c'è sempre Ashleigh Barty , al ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Diverse variazioni nella top ten delmondiale p ubblicato stamane dalla WTA pur dopo una settimana priva di appuntamenti del circuito maggiore. In testa c'è sempre Ashleigh, al ...

Advertising

livetennisit : Ranking WTA: La situazione di questa settimana - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 07-02-2022 Perdono punti Djokovic e Sinner, crollo per Fognini - sportface2016 : #RankingWta aggiornato a lunedì 7 febbraio: #Barty ancora al comando, #Giorgi e #Paolini in top 50 - infoitsport : Ranking Atp/Wta 31/01/2022 Bene Nadal, Berrettini e Sonego. Volano le donne 'azzurre' - oktennis : Il nuovo ranking ATP vede Matteo Berrettini ???? ritoccare il suo best ranking fino al nr. 6 ?? Nella classifica WTA… -