Rally, Sébastien Loeb: “E’ stata una bella lotta con Seb in finale” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Continua il periodo d’oro di Sébastien Loeb. Il francese ha infatti vinto per la quarta volta la Race Of Champions dopo una bella sfida nella finale contro il quattro volte campione del mondo di F1 Sebastian Vettel. Le nevi svedesi di Pite Havsbad hanno sorriso al transalpino che a gennaio ha vinto per l’ottava vola il Rally di Montecarlo dopo aver chiuso al secondo posto la Dakar. Il portacolori di Ford (M-Sport) nel recente round monegasco del FIA World Rally Championship ha commentato alla stampa come riporta ‘Speedcafe.com’: “È passato molto tempo dall’ultima volta che ho partecipato alla Race Of Champions, sono felice di scoprire che a 47 anni ho ancora il ritmo”. Il pluricampione del FIA WRC ha continuato dicendo: “Dopo aver superato Petter Solberg ho acquisito più fiducia ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Continua il periodo d’oro di. Il francese ha infatti vinto per la quarta volta la Race Of Champions dopo unasfida nellacontro il quattro volte campione del mondo di F1 Sebastian Vettel. Le nevi svedesi di Pite Havsbad hanno sorriso al transalpino che a gennaio ha vinto per l’ottava vola ildi Montecarlo dopo aver chiuso al secondo posto la Dakar. Il portacolori di Ford (M-Sport) nel recente round monegasco del FIA WorldChampionship ha commentato alla stampa come riporta ‘Speedcafe.com’: “È passato molto tempo dall’ultima volta che ho partecipato alla Race Of Champions, sono felice di scoprire che a 47 anni ho ancora il ritmo”. Il pluricampione del FIA WRC ha continuato dicendo: “Dopo aver superato Petter Solberg ho acquisito più fiducia ad ...

