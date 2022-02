Puglia | nominati i direttori generali Asl Primo provvedimento di Palese Giunta regionale

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Laha nominato Giovanni Migliore, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, Antonio Sanguedolce, Direttore generale dell’ASL BA, Flavio Mario Roseto, Direttore generale dell’ASL BR, Tiziana di Matteo, Direttore generale dell’ASL BT e Vito Gregorio Colacicco, Direttore Generale dell’ASL TA. ^^^ Approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 dell’Agenzia per le Attività Irrigue e forestali. ^^^ Approvato il fabbisogno del personale per l’anno 2021 relativo all’AgenziaStrategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET. ^^^ Approvati gli indirizzi strategici e l’assegnazione degli obiettivi strategici annuali al Direttore Generale dell’Agenzia ...

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale ha nominato Giovanni Migliore, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari, Antonio Sangu ...L'assemblea, svoltasi nella giornata di oggi, ha nominato Vadrucci all'unanimità per acclamazione. Guiderà l'Ente per i prossimi cinque anni. La composizione del Consiglio Camerale.