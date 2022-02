Pechino 2022, aria tesa nello sci alpino. Marsaglia: “Volevano rimpiazzarmi con Casse in super-G” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Polemiche nel team Italia di sci alpino ai Giochi di Pechino 2022. Dopo la discesa maschile non entusiasmante, con Paris sesto e sugli scudi, ma le prove non buone di Innerhofer e Marsaglia, proprio quest’ultimo è stato protagonista di alcune frasi interne alla spedizione azzurra. In particolare, è filtrato che per il super-G lo staff tecnico voleva far gareggiare Mattia Casse, ufficialmente riserva, ma alla fine saranno gli stessi tre azzurri di oggi a giocarsela domani. E Marsaglia ha subito affermato: “Volevano sostituirmi contro la mia volontà per fare gareggiare una riserva e questo sarebbe stata una violazione del regolamento”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Polemiche nel team Italia di sciai Giochi di. Dopo la discesa maschile non entusiasmante, con Paris sesto e sugli scudi, ma le prove non buone di Innerhofer e, proprio quest’ultimo è stato protagonista di alcune frasi interne alla spedizione azzurra. In particolare, è filtrato che per il-G lo staff tecnico voleva far gareggiare Mattia, ufficialmente riserva, ma alla fine saranno gli stessi tre azzurri di oggi a giocarsela domani. Eha subito affermato: “sostituirmi contro la mia volontà per fare gareggiare una riserva e questo sarebbe stata una violazione del regolamento”. SportFace.

