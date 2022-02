Oristanio-gol ed esordio per D’Agosto: orgoglio a Roccadaspide (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoccadaspide (Sa) – Piccoli campioni crescono. Roccadaspide, oggi, si sente ancor più orgogliosa. Due suoi giovanissimi figli si stanno imponendo su palcoscenici calcistici importanti. Lontano da casa, nella Eerste Divisie olandese, Giuseppe Oristanio al 12esimo del primo tempo ha siglato il primo dei due gol con i quali il Volendam, domenica, ha steso lo Jong Uthrect. Oristanio è di proprietà dell’Inter e gioca in prestito in Olanda. Nel girone F della serie D, invece, c’è stato l’esordio di Samuele D’Agosto. Il ‘classe 2003’ al 91esimo ha colpito il palo che avrebbe portato la ‘sua’ Sambenedettese sullo 0-2 nella sfida sul campo della capolista Recanatese. Giuseppe Oristanio e Samuele D’Agosto sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Piccoli campioni crescono., oggi, si sente ancor piùsa. Due suoi giovanissimi figli si stanno imponendo su palcoscenici calcistici importanti. Lontano da casa, nella Eerste Divisie olandese, Giuseppeal 12esimo del primo tempo ha siglato il primo dei due gol con i quali il Volendam, domenica, ha steso lo Jong Uthrect.è di proprietà dell’Inter e gioca in prestito in Olanda. Nel girone F della serie D, invece, c’è stato l’di Samuele. Il ‘classe 2003’ al 91esimo ha colpito il palo che avrebbe portato la ‘sua’ Sambenedettese sullo 0-2 nella sfida sul campo della capolista Recanatese. Giuseppee Samuelesono stati ...

