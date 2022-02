Nuove regole quarantena, Rusconi (ANP): “Burocrazia in ambito scolastico distratta, lenta e poco efficiente” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel giorno dell'avvio delle Nuove regole per la scuola sulle quarantene e la Dad, Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma è intervenuto ai microfoni de 'L'Italia s'è Desta' su Radio Cusano Campus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel giorno dell'avvio delleper la scuola sulle quarantene e la Dad, Mario, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma è intervenuto ai microfoni de 'L'Italia s'è Desta' su Radio Cusano Campus. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - orizzontescuola : Nuove regole quarantena, Rusconi (ANP): “Burocrazia in ambito scolastico distratta, lenta e poco efficiente” - borsainside : #Emiliano e #DeLuca sbraitavano su #DAD a oltranza appena un mese fa: oggi le regole sulla scuola sono ancora più l… -