Napoli-Inter, guaio per il tecnico: un titolarissimo non ci sarà, l’annuncio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Goal News “Kalidou non potrà essere pienamente a disposizione di Luciano Spalletti a Napoli-Inter. Ecco cosa rivela un ex agente senegalese, con un difensore incapace di prepararsi al big match nerazzurro. Una sfida che dovrebbe rivedere la coppia Gesù-Rrahmani”. Non so se potrò tornare per la partita, ma se ci sono giocherò". Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly non giocherà con l'Inter perché il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa e questo va festeggiato. Il difensore del Napoli Koulibaly tornerà a disposizione di Spalletti tra una decina di giorni. Secondo lo stesso Satin, oltre a Koulibaly, la situazione di Anguissa dovrebbe essere monitorata. Il Camerun potrebbe invece qualificarsi all'Inter. Dipenderà tutto dal rating, sicuramente Koulibaly non arriverà all'Inter ma verrà ... Leggi su goalnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Goal News “Kalidou non potrà essere pienamente a disposizione di Luciano Spalletti a. Ecco cosa rivela un ex agente senegalese, con un difensore incapace di prepararsi al big match nerazzurro. Una sfida che dovrebbe rivedere la coppia Gesù-Rrahmani”. Non so se potrò tornare per la partita, ma se ci sono giocherò". Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly non giocherà con l'perché il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa e questo va festeggiato. Il difensore delKoulibaly tornerà a disposizione di Spalletti tra una decina di giorni. Secondo lo stesso Satin, oltre a Koulibaly, la situazione di Anguissa dovrebbe essere monitorata. Il Camerun potrebbe invece qualificarsi all'. Dipenderà tutto dal rating, sicuramente Koulibaly non arriverà all'ma verrà ...

DoentesPFutebol : Internazionale 1x2 Milan Inter ------ 53 pontos Milan ----- 52 Napoli ---- 49 Calcio pegando fogo ?? - pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - DiMarzio : Un incrocio con il #Venezia, la testa all’#Inter. Il ritorno al gol di #Osimhen | #Napoli - emptygodd : entrata per scherzo su ticketone per vedere i biglietti di napoli inter ci ho messo 2 ore e mezza per superare la coda ok - cn1926it : Bagni: “Lo #Scudetto non è un sogno, è realizzabile. #Lobotka? Ieri ho visto #Xavi!” -