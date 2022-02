Molestie sessuali, Overmars non è più ds dell'Ajax: messaggi inappropriati alle colleghe (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Ajax ha comunicato che il ds Marc Overmars , ex ala di punta ai tempi dei trionfi con Louis Van Gaal in panchina, lascia il club con effetto immediato. La decisione del club di Amsterdam è stata ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'ha comunicato che il ds Marc, ex ala di punta ai tempi dei trionfi con Louis Van Gaal in panchina, lascia il club con effetto immediato. La decisione del club di Amsterdam è stata ...

fattoquotidiano : Cosenza, arrivano gli ispettori della Regione nel liceo del prof accusato di molestie sessuali. Gli studenti contin… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Cosenza, arrivano gli ispettori della Regione nel liceo del prof accusato di molestie sessuali. Gli studenti continuan… - varianteinedita : @RaiSport Avete perso un'occasione d'oro, potevate intitolare: 'Molestie sessuali per un ex obiettivo di mercato de… - solopallone : Molestie sessuali, Overmars non è più ds dell'Ajax - RaiSport : ?? Molestie sessuali, #Overmars non è più ds dell'#Ajax 'Mi vergogno e chiedo scusa, avevo superato il limite' -