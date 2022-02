Moggi: “Vlahovic-Osimhen, non ho dubbi su chi sceglierei. Napoli-Inter decisiva per lo scudetto” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Luciano Moggi parla di Napoli-Inter sfida scudetto e del duello a distanza tra i bomber Vlahovic, alla Juventus e Osimhen del Napoli. L’ex dirigente ai microfoni di Radio Gaol su Radio Kiss Kiss Napoli parla della sfida scudetto Napoli-Inter: “I due club arrivano a questo big match in maniera totalmente opposta. Il Napoli se la giocherà a viso aperto non avendo nulla da perdere, l’Inter invece arriverà con la paura di perdere il primato. Se i nerazzurri dovessero perdere al Maradona, per me il Napoli si candida ad essere la prima candidata a vincere lo scudetto. Io al Milan non ci credo“. Il match si giocherà in uno stadio Maradona da ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lucianoparla disfidae del duello a distanza tra i bomber, alla Juventus edel. L’ex dirigente ai microfoni di Radio Gaol su Radio Kiss Kissparla della sfida: “I due club arrivano a questo big match in maniera totalmente opposta. Ilse la giocherà a viso aperto non avendo nulla da perdere, l’invece arriverà con la paura di perdere il primato. Se i nerazzurri dovessero perdere al Maradona, per me ilsi candida ad essere la prima candidata a vincere lo. Io al Milan non ci credo“. Il match si giocherà in uno stadio Maradona da ...

