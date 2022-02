Minacce, ricatti sessuali, violenze: il 50% degli adolescenti teme i coetanei. Pupo: “Ero un po’ bullo, oggi me ne vergogno” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Bullismo e cyberbullismo, baby gang, eccessi, uso di alcol e sostanze. In aumento le segnalazioni di episodi di autolesionismo e di disturbi alimentari. Covid e Dad c’hanno messo il carico da 90. Risultato? Un adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagli adolescenti. Un adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagli adolescenti Il 44% di loro teme il bullismo, il 50% dice di aver paura di subire violenza psicologica e l’88% afferma di sentirsi solo o molto solo (un dato in linea con quello espresso l’anno scorso quando la percentuale registrata era del 93%). In occasione della Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo – che cade il 7 febbraio – diventa ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Bullismo e cyberbullismo, baby gang, eccessi, uso di alcol e sostanze. In aumento le segnalazioni di episodi di autolesionismo e di disturbi alimentari. Covid e Dad c’hanno messo il carico da 90. Risultato? Un adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagli. Un adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagliIl 44% di loroil bullismo, il 50% dice di aver paura di subire violenza psicologica e l’88% afferma di sentirsi solo o molto solo (un dato in linea con quello espresso l’anno scorso quando la percentuale registrata era del 93%). In occasione della Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo – che cade il 7 febbraio – diventa ...

Luce_news : Minacce, ricatti sessuali, violenze: il 50% degli adolescenti teme i coetanei. Pupo: “Ero un po’ bullo, oggi me ne… - alessanFERRON : Nessuno può obbligare una persona a fare terapie farmacologiche contro la sua volontà, usando minacce e ricatti ! - MarkChierici : @FmMosca @mm_nurita tu @FmMosca credi che il popolo bue reagirebbe? NON lo ha fatto fino ad oggi con minacce e ricatti inauditi - Sacchet13Davide : @ThePunisher0066 @BarillariDav Non sei tu che minacci ci mancherebbe mi riferivo ai nostri governanti che vanno ava… - watohal : @nimac42 @sahouraxo Se consideri bene la realtà, gli aggressori del mondo intero hanno un altro nome e per mostrar… -