Maxi rissa durante Inter-Milan: follia in un pub, volano sedie e pugni [VIDEO] (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non solo indicazioni per la corsa scudetto, ma anche momenti di grande tensione. Il derby di Milano tra Inter e Milan ha portato motivi di discussione anche fuori dal campo, in primo luogo per la reazione degli steward nei confronti di un invasore di campo, la condotta è stata considerata violenta. La follia del sabato sera si è verificato in un locale di Pioltello: calci, pugni e oggetti lanciati. Una decina di uomini sono arrivati alle mani, mentre sul Maxi-schermo scorrevano le immagini della partita, nel bar è esplosa la violenza. Il VIDEO è diventato virale sul web, si vedono persone prendersi a pugni e lanciarsi contro sedie. Tre persone sono rimaste ferite, un ragazzo e due ragazze, probabilmente estranei allo scontro. I tre ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non solo indicazioni per la corsa scudetto, ma anche momenti di grande tensione. Il derby dio traha portato motivi di discussione anche fuori dal campo, in primo luogo per la reazione degli steward nei confronti di un invasore di campo, la condotta è stata considerata violenta. Ladel sabato sera si è verificato in un locale di Pioltello: calci,e oggetti lanciati. Una decina di uomini sono arrivati alle mani, mentre sul-schermo scorrevano le immagini della partita, nel bar è esplosa la violenza. Ilè diventato virale sul web, si vedono persone prendersi ae lanciarsi contro. Tre persone sono rimaste ferite, un ragazzo e due ragazze, probabilmente estranei allo scontro. I tre ...

Advertising

CalcioWeb : #InterMilan, follia in un pub: maxi rissa tra tifosi, volano sedie e pugni [VIDEO] - Mediagol : VIDEO Inter-Milan, maxi rissa dopo il derby: in un locale volano sedie e… - Sport_Fair : #InterMilan, maxi rissa in un locale durante la partita: scontri tra tifosi, volano sedie e pugni [VIDEO] - Yogaolic : #Milano Derby a Pioltello, maxi-rissa tra interisti e milanisti: tre feriti, due sono donne - Yogaolic : #Milano Maxi rissa al bar dopo Inter-Milan: volano sedie e pugni, tre feriti Video -