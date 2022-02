Maxi rissa dopo Inter - Milan | in un locale volano sedie

Advertising

Yogaolic : #Milano Derby a Pioltello, maxi-rissa tra interisti e milanisti: tre feriti, due sono donne - Yogaolic : #Milano Maxi rissa al bar dopo Inter-Milan: volano sedie e pugni, tre feriti Video - infoitinterno : Maxi rissa al bar dopo Inter-Milan: volano sedie e pugni, tre feriti. Video - AmoBergamo : #Bergamo Maxi-rissa dopo Milan-Inter, nel locale volano le sedie: il video - qn_giorno : #Derby a #Pioltello, maxi-rissa tra interisti e milanisti: tre feriti, due sono donne. -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi rissa

Entrambi sono stati arrestati peraggravata da alcuni carabinieri, in libera uscita ma che ...- blitz della polizia ai Parioli: chiuso un noto bar in Piazzale delle Muse, 120 identificatiAvellino . Si è conclusa con unala gara di calcio a 5 tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche Giovani Lauro e Pontelandolfo C5 . Dopo il fischio finale, che ha sancito il successo per 6 - 5 degli ospiti, è esplosa ...Schiamazzi e risse durante la movida nel centro storico della Spezia, i residenti chiamano la polizia La Spezia, maxi rissa in centro storico. Gli abitanti filmano dalle finestre e pubblicano il video ...Così, mentre sul maxi schermo scorrevano le immagini dal Meazza ... prendendosi a pugni e lanciandosi contro sedie e altri arredi del locale. Nella rissa sono rimaste ferite tre persone - un ragazzo e ...