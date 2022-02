Mascherine all'aperto, «via l'obbligo dall'11 febbraio in tutta Italia». L'annuncio del sottosegretario alla Salute (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervistato dall'Ansa, ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero della Salute «per togliere le Mascherine... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 febbraio 2022) IlAndrea Costa, intervistato'Ansa, ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero della«per togliere le...

Costa: 'Via le mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11' In arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall'11 di febbraio", lo ha detto all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "...

Mascherine all'aperto, «via l'obbligo dall'11 febbraio in tutta Italia». L'annuncio del sottosegretario alla S Eppure, anche in virtù del calo dei contagi e del buon andamento della campagna vaccinale, il sottosegretario alla Salute ha deciso di uniformare la decisione. APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Scuola, ...

