Mascherine all'aperto, via l'obbligo da venerdì: «Un segno di normalità» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Da venerdì non sarà più obbligatorio indossare le Mascherine all?aperto. Ma bisognerà sempre portarla con... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Danon sarà più obbligatorio indossare leall?. Ma bisognerà sempre portarla con...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Minchia oh, son riusciti a far togliere le mascherine all'aperto ?? - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - SimonePanzeri87 : RT @IlContiAndrea: 'In arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le #mascherine all'aperto su tutto il territorio naz… - bonanniandrea1 : RT @ProItalia_org: #Mascherine all'aperto: per toglierle occorreva un decreto, per non indossarle bastava un cervello. -