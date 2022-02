M5S, Conte: «Non tollererò guerre di logoramento interno. Le dimissioni di Di Maio? Doverose» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel M5S «non possono esserci agende personali, doppie o triple» e «non possono esistere le correnti». Giuseppe Conte risponde alla lettera con cui Luigi Di Maio aveva annunciato le dimissioni dal comitato dei garanti, chiedendo al Contempo diritto d’asilo per «tutte le anime», con una netta chiusura. La «linea politica» è una e «spetta a me riassumerla e portarla avanti», ha rivendicato Conte, chiarendo di aver «valutato come Doverose le dimissioni di Di Maio». La guerra dei Roses in chiave pentastellata, dunque, non accenna a rientrare, né a dare segnali di una tregua in vista. E, anzi, semmai può volgere verso un inasprimento. «Nel Movimento – ha detto l’ex premier – nessuno deve sentirsi indispensabile, nemmeno io». Una frase che suona come un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel M5S «non possono esserci agende personali, doppie o triple» e «non possono esistere le correnti». Giusepperisponde alla lettera con cui Luigi Diaveva annunciato ledal comitato dei garanti, chiedendo almpo diritto d’asilo per «tutte le anime», con una netta chiusura. La «linea politica» è una e «spetta a me riassumerla e portarla avanti», ha rivendicato, chiarendo di aver «valutato comeledi Di». La guerra dei Roses in chiave pentastellata, dunque, non accenna a rientrare, né a dare segnali di una tregua in vista. E, anzi, semmai può volgere verso un inasprimento. «Nel Movimento – ha detto l’ex premier – nessuno deve sentirsi indispensabile, nemmeno io». Una frase che suona come un ...

