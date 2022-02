LIVE Italia-Svezia 6-0 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | dominio azzurro | scandinavi in crisi!

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 SPETTACOLOOOOO!!! Gli stiamo dando una lezione! Bocciata allucinante di Mosaner, che gioca di sponda e fa sì che al momento vi siano tre stonene a punto! 14.14 Sbaglia ancora Eriksson, gli svedesi sono frastornati! Ma bisogna continuare così! Vai azzurri, cinici e implacabili! 14.10 Non gli diamo tregua! L’piazza nuovamente una stone in zona punto al centro della casa. 14.06 SI VOLAAAAAAAAAAAAA!!!in confusione totale, non sanno più cosa fareeeeeeeeeeeeee!!! L’ruba un’altra mano, 6-0! Dobbiamo continuare così, senza rilassarci! 14.04 Stefania Constantini con l’ultima stone va a coprire il puntono. Ora ultimo tiro per De Val, che potrebbe andare a piazzare. 13.59 Attenzione alla ...