L’Inter tira un sospiro di sollievo: per Perisic solo crampi (Di lunedì 7 febbraio 2022) solo crampi per Ivan Perisic durante Inter-Milan Buone notizie per Simone Inzaghi arrivano da Ivan Perisic dopo la sostituzione non prevista durante il secondo tempo di Inter-MIlan. Secondo il Corriere dello Sport, il croato ha accusato solamente dei crampi, dunque nulla di preoccupante. Il numero 14 nerazzurro, tuttavia, nella partita di domani sera contro la Roma, potrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)per Ivandurante Inter-Milan Buone notizie per Simone Inzaghi arrivano da Ivandopo la sostituzione non prevista durante il secondo tempo di Inter-MIlan. Secondo il Corriere dello Sport, il croato ha accusato solamente dei, dunque nulla di preoccupante. Il numero 14 nerazzurro, tuttavia, nella partita di domani sera contro la Roma, potrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

_intermagazine : L’Inter tira un sospiro di sollievo: per Perisic solo crampi - lovzstan : bonucci tira schiaffi a quelli dell'inter,rebic tra un po' prende a testate l'arbitro,acerbi gli fa il medio e quel… - Alfa5114 : @jove1908 @pisto_gol Sono punti di vista. Ho visto anche che, pur parlando di tutt'altro, tira in mezzo la Juve, pe… - alesco75 : RT @MichiJuve1897: Onore a voi, @TheoHernandez e #Romagnoli. L'altro fenomeno che arriva all'ultimo, e tira i pugni al fianco del tifoso, n… - nicelivingspace : @juvemyheart Mi hanno stufato, la squadra gioca meglio di Inter e Milan che buttano solo la palla in mezzo. Poi l'I… -