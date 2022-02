L’addio tra Lorella Boccia e Niccolò Presta era tutto uno scherzo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata di ieri, sui social Lorella Boccia aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Niccolò Presta. I fan della coppia avevano notato che da circa un mese, la coppia non si era più fatta vedere insieme. Non erano pochi coloro che sospettavano la fine della loro storia d’amore e solo pochi giorni dopo Lorella Boccia aveva pubblicato una Instagram Stories in cui confermava tali voci da corridoio. Ecco quanto affermava il messaggio pubblicato: “Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”. Parole crude che non lasciavano spazio all’immaginazione. Eppure, ... Leggi su zon (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata di ieri, sui socialaveva annunciato la fine del suo matrimonio con. I fan della coppia avevano notato che da circa un mese, la coppia non si era più fatta vedere insieme. Non erano pochi coloro che sospettavano la fine della loro storia d’amore e solo pochi giorni dopoaveva pubblicato una Instagram Stories in cui confermava tali voci da corridoio. Ecco quanto affermava il messaggio pubblicato: “Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”. Parole crude che non lasciavano spazio all’immaginazione. Eppure, ...

