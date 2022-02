La Regina dà il via ai festeggiamenti per il Giubileo (con un abito usato!) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta è ufficialmente cominciato, tra tagli di torte, fotografie e regali dei bambini! Si tratta di una ricorrenza unica nella storia del Regno Unito perché nessun monarca prima di Elisabetta aveva tagliato il nastro dei 70 anni sul trono. Per questo motivo, soprattutto considerando che sarà quasi sicuramente l’ultimo Giubileo di Sua Maestà, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildi Platino dellaElisabetta è ufficialmente cominciato, tra tagli di torte, fotografie e regali dei bambini! Si tratta di una ricorrenza unica nella storia del Regno Unito perché nessun monarca prima di Elisabetta aveva tagliato il nastro dei 70 anni sul trono. Per questo motivo, soprattutto considerando che sarà quasi sicuramente l’ultimodi Sua Maestà, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

VVazzari : Per i 70 anni di trono della Regina Elisabetta, le celebrazioni sono già iniziate, ma i veri festeggiamenti pubblic… - Non_Mollo_Mai : GRANDI VITTORIE SU #BITCOIN, CHE RISALE, COME DA MIE PREVISIONI SCRITTE VIA EM IL 24/1 (VEDI TW QUI SOTTO) E SU… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Al via le celebrazioni del 'Giubileo di platino': colpi di cannone per la Re… - Non_Mollo_Mai : IL PEDOFILO STRAGISTA #SILVIOBERLUSCONI LECCA LA REGINA D'INGHILTERRA (CHE GIUSTAMENTE LO UMILIÓ QUI… - salvatoreluciat : Arianna Fontana vince il primo oro azzurro a Pechino: decima medaglia olimpica, è la regina dello short track… -