I ragazzi in piazza non stanno facendo i furbi. Ascoltiamoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) La prima e la seconda prova dell'esame di maturità sono state ripristinate al volo dal nostro ministro Bianchi e subito, com'era prevedibile, gli studenti italiani sono scesi in piazza per contestare queste decisioni. Di solito si manifesta in nome di una forza che pretende altre scelte, altre soluzioni, ma stavolta i ragazzi sembrano protestare in nome della debolezza, della fragilità, anche della paura. Due anni di Covid, cioè tre anni di scuola, hanno prodotto un mare di insicurezza, e ora gli studenti non si sentono abbastanza preparati per affrontare le due prove scritte. La loro posizione è chiara, me l'hanno spiegata in due minuti: "I ragazzi del 2001 e del 2002 hanno ricevuto tutta la comprensione del mondo, hanno potuto affrontare esami facilitati, per loro c'è stato un giusto occhio di riguardo, mentre noi, che abbiamo ...

