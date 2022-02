Giovanna Civitillo in lacrime per Amadeus alla Vita in Diretta

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Laincommossa perIl grande successo di, suggellato al Festival di Sanremo 2022 con un ampio consenso di pubblico, ha commosso. L’ex showgirl e moglie del presentatore ravennate non ha trattenuto lequando oggi, in collegamento con Lain, ha visto un filmato che ripercorreva i trionfi sanremesi ottenuti dal coniuge. “Se lo merita“, ha esclamatocon gli occhi lucidi. All’inizio della settimana post-festivaliera, le attenzioni del programma di Rai1 condotto da Alberto Matano non potevano che essere rivolte ancorakermesse canora. Nello spazio dedicato ...

Giovanna Civitillo non riesce a trattenere le lacrime in diretta: la moglie di Amadeus si lascia andare ad una confessione a sorpresa.