GF Vip, grave lutto per Barù: lui prende una decisione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Barù Gaetani ieri mattina nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha ricevuto una notizia in un certo senso aspettata, ma che non avrebbe mai pensato arrivasse mentre lui si trovava recluso nel programma: la sua amatissima nonna, da tempo malata, è morta. Barù, che le era molto legato, ha ricevuto la notizia in confessionale ma se l’è tenuta per sé, rivelandola soltanto a Soleil Sorge e poi ad altri due amici fidatissimi. GF Vip, Alessandro Basciano rivela a Delia cos’ha fatto sotto le coperte con Sophie L'imprenditore si è reso protagonista dell'ennesima caduta di stile nei confronti della fidanzata GF Vip 6, Barù Gaetani in lutto: è morta la notta Ricevuta in confessionale la notizia della morte dell’amata nonna, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 febbraio 2022)Gaetani ieri mattina nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha ricevuto una notizia in un certo senso aspettata, ma che non avrebbe mai pensato arrivasse mentre lui si trovava recluso nel programma: la sua amatissima nonna, da tempo malata, è morta., che le era molto legato, ha ricevuto la notizia in confessionale ma se l’è tenuta per sé, rivelandola soltanto a Soleil Sorge e poi ad altri due amici fidatissimi. GF Vip, Alessandro Basciano rivela a Delia cos’ha fatto sotto le coperte con Sophie L'imprenditore si è reso protagonista dell'ennesima caduta di stile nei confronti della fidanzata GF Vip 6,Gaetani in: è morta la notta Ricevuta in confessionale la notizia della morte dell’amata nonna, ...

