Gabbiadini dopo l’infortunio | «Grazie tifosi | ma ho tanto da dimostrare con la Sampdoria»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante Manolo, attaccante della, ha ringraziato icon un video messaggio. LE PAROLE DI– «Volevo ringraziare tutti isampodoriani, tutti quelli che mi stanno scrivendo. Ho subito questo brutto infortunio, ma i vostri messaggi mi stanno dando la forza di riprendere la strada verso il campo. Ho ancoradacon questa maglia e non vedo l’ora di farvi di nuovo esplodere come è già successo nei derby e in tante partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Genova " Campionato finito per l'attaccante Manolol'infortunio di ieri a metà primo tempo nel match tra la Sampdoria e il Sassuolo. "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in mattinata hanno confermato una lesione del ...Manoloè costretto a dire addio alla stagione in corso. In mattinata, presso il Laboratorio ...hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistrol'..."Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro - fa sapere la Sampdoria sul suo sito ufficiale - hanno intanto confermato una lesione ...A Bosgliasco lavorano a parte Ekdal, Quagliarella e Yoshida.GENOVA (ITALPRESS) - "Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Manolo Gabbiadini ... Intanto, dopo la bella vittoria di ieri ...