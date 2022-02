Energia e gas, +42% spese per micro e piccole imprese in I trimestre (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per le micro e piccole imprese è in aumento del 42% la spesa di Energia elettrica e gas naturale nel primo trimestre 2022 rispetto allo scorso trimestre. A rivelarlo è il monitoraggio periodico dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per leè in aumento del 42% la spesa dielettrica e gas naturale nel primo2022 rispetto allo scorso. A rivelarlo è il monitoraggio periodico dei ...

Bollette luce, il semplice trucchetto per risparmiare oltre 400 euro Per chi ne dispone l' ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha in serbo un ... I passaggi da seguire per contestare un conguaglio bolletta luce e gas Dunque niente modello ISEE ...

Energia e gas, +42% spese per micro e piccole imprese in I trimestre Tiscali.it Metano: Gaxa, nuovo contratto fornitura in paesi Ogliastra (ANSA) - CAGLIARI, 07 FEB - Gaxa, principale operatore in Sardegna nella vendita del gas in rete, in seguito alle operazioni ... di conformità che darà luogo all'erogazione della nuova energia del ...

Agevolazioni IVA e imposte indirette: nuova circolare delle Entrate Iva al 5% per le forniture di gas metano Viene prorogata la riduzione dell’aliquota Iva al 5%, già prevista dal “decreto Energia” (Dl n. 130/2021) per l’ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas ...

