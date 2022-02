De Laurentiis: “Presidente Lega Serie A non deve essere politico. Ecco cosa serve” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le parole del numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sull'elezione del nuovo Presidente di Lega dopo le dimissioni di Dal Pino Leggi su mediagol (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le parole del numero uno del Napoli, Aurelio De, sull'elezione del nuovodidopo le dimissioni di Dal Pino

Advertising

sscnapoli : ?? Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la… - ContropiedeA : Senza la Serie A non esisterebbe la Figc, non esisterebbe la Lega B, la Lega Pro ma anche qualche altro sport - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis: 'Il presidente della Lega Serie A non deve essere politico'. 'Usciamo dal pa… - ParliamoDiNews : De Laurentiis: `Nuovo presidente Lega serie A non deve comandare: bisogna uscire dal pantano degli ultimi 2 anni. C… - NCN_it : De Laurentiis: “Serie A, il presidente non sia politico ma rappresenti interessi e decisioni dei 20 club” #ADL… -