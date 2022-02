Da oggi - ma anche venerdì 11 febbraio - scattano nuove regole riguardo green pass, mascherine e discoteche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vaccino ai bambini: 10 risposte ai dubbi più frequenti guarda le foto green pass, ci sono novità. E partono proprio da oggi. Il Governo ha infatti deciso di eliminare, per il momento, la scadenza del certificato verde ottenuto a seguito di somministrazione della terza dose. E sarà illimitata – ricordiamo: per il momento – la durata del certificato anche per chi, dopo il completamento del ciclo primario della vaccinazione, ha contratto il Covid ed è guarito. Un controllo del green pass (Photo by Marco Cantile/LightRocket ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vaccino ai bambini: 10 risposte ai dubbi più frequenti guarda le foto, ci sono novità. E partono proprio da. Il Governo ha infatti deciso di eliminare, per il momento, la scadenza del certificato verde ottenuto a seguito di somministrazione della terza dose. E sarà illimitata – ricordiamo: per il momento – la durata del certificatoper chi, dopo il completamento del ciclo primario della vaccinazione, ha contratto il Covid ed è guarito. Un controllo del(Photo by Marco Cantile/LightRocket ...

Advertising

Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Custodire ogni vita”. Questo appello vale per tutti, specialment… - GiovaQuez : Locatelli (Css): “L’obbligo di vaccino per gli over 50 è fissato oggi fino al 15 giugno, non vedo la ratio di togli… - Pierferdinando : La democrazia è malata quando la politica ritiene inutili i tecnici, ma anche quando i tecnici scalzano i politici.… - jacoposcita : @CassanmagnagoA Simone è sempre bravissimo. Sono però d'accordo con te, Alessandro: parlare di 'alleanze' (anche se… - batteraio : RT @Carl074: #milano e anche oggi si 'vola' con le piste ciclabili...???? -