Cotto e Mangiato, ricetta del 7 febbraio 2022: carote caramellate su mousse di piselli

La settimana gastronomica di Studio Aperto si apre con una ricetta insolita ma molto gustosa. Per gli amanti dei sapori agrodolci, Tessa gelisio propone delle carote caramellate su mousse di piselli. Ecco la ricetta e i trucchi per farla venire perfetta.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti:
700 grammi di carote
Succo di 1 arancia
Olio
Aglio
Vino
80 grammi zucchero canna
250 grammi di piselli
Mezzo bicchiere d'acqua
Sale
Pepe
Zenzero
Mezzo limone premuto
Pomodori secchi

Procedimento

La prima cosa pela le carote. In una padella versate l'olio l'aglio e il vino dopodiché, metti le carote. Aggiungi il succo d'arancia e metti a cuocere a ...

