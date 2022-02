Campionato Invernale Vela d’Altura Città di Bari | ieri due prove | i risultati

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Una giornata impegnativa dalle condizioni meteo del tutto diverse rispetto a quelle di due settimane fa ha accompagnato i 25 equipaggi iscritti al XXIIdidi” nelle due regate didi: duecon poco vento Due leportate al termine alla fine della giornata. Scesi in acqua con pochissimo vento, gli equipaggi hanno dovuto attendere che l’aria iniziasse a soffiare verso metà mattinata per avere il via dal Comitato di Regata. La prima estremamente difficile per la mancanza di aria che ha costretto il Cdr ad accorciare il percorso al termine del primo giro rispetto ai due previsti. Dopo una lunga attesa di ...