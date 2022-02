Bastano 99 euro in Italia per l’OPPO Watch Free: le caratteristiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) OPPO, azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, ha da poco lanciato sul mercato indiano e in via ufficiale l’OPPO Watch Free, ovvero uno smartWatch dotato di interessanti particolarità ad un prezzo molto conveniente e di una nuova funzione di monitoraggio del sonno. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche tecniche di questo interessante fitness-tracker. l’OPPO Watch Free sfoggia un display curves AMOLED da 1,75 pollici (con 280 x 456 pixel di risoluzione), 100% DCI-P3 color gamut e 326ppi. A bordo troviamo diversi sensori, tra cui: il sensore di movimento a 6 assi, il rilevatore ottico della frequenza cardiaca, il sensore per il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed il sensore di luminosità ambientale. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) OPPO, azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, ha da poco lanciato sul mercato indiano e in via ufficiale, ovvero uno smartdotato di interessanti particolarità ad un prezzo molto conveniente e di una nuova funzione di monitoraggio del sonno. Vediamo insieme quali sono letecniche di questo interessante fitness-tracker.sfoggia un display curves AMOLED da 1,75 pollici (con 280 x 456 pixel di risoluzione), 100% DCI-P3 color gamut e 326ppi. A bordo troviamo diversi sensori, tra cui: il sensore di movimento a 6 assi, il rilevatore ottico della frequenza cardiaca, il sensore per il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed il sensore di luminosità ambientale. ...

