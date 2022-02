Baerbock | pronti a pagare alto prezzo economico per Ucraina

Advertising

ANSA Nuova Europa

"Siamo pronti a pagare un alto prezzo economico per la sicurezza dell'Ucraina". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Kiev, in conferenza stampa con l'omologo Dmytro Kuleba. Come i nostri partner nell'Ue, abbiamo deciso di non ridurre il personale diplomatico a Kiev, ha spiegato Baerbock. Soprattutto ora, è molto importante non destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.