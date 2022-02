Audi - Carriera al capolinea per A1 e Q2 (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Audi pensa in grande e taglia le piccole. Non solo la A1, il cui destino era segnato da tempo e già mesi fa ne era stato annunciato lo stop alla produzione. Anche la Suv compatta Q2 non avrà un'erede: lo ha rivelato l'amministratore delegato della Casa dei Quattro Anelli, Markus Duesmann, in un'intervista al quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt. Prima le "signore". Stiamo dando priorità ad altri segmenti, ha spiegato Duesmann senza fornire troppi dettagli su un sacrificio che al pubblico può sembrare sorprendente, ma che segue una strategia ben precisa. Volendo consolidarsi nell'universo premium e, allo stesso tempo, puntare più sui margini nelle vendite che sui volumi, a Ingolstadt hanno deciso di ridimensionare la parte bassa della propria gamma andando invece ad ampliare l'offerta nei segmenti superiori. Quelli che, con gli attuali colli di bottiglia nella ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'pensa in grande e taglia le piccole. Non solo la A1, il cui destino era segnato da tempo e già mesi fa ne era stato annunciato lo stop alla produzione. Anche la Suv compatta Q2 non avrà un'erede: lo ha rivelato l'amministratore delegato della Casa dei Quattro Anelli, Markus Duesmann, in un'intervista al quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt. Prima le "signore". Stiamo dando priorità ad altri segmenti, ha spiegato Duesmann senza fornire troppi dettagli su un sacrificio che al pubblico può sembrare sorprendente, ma che segue una strategia ben precisa. Volendo consolidarsi nell'universo premium e, allo stesso tempo, puntare più sui margini nelle vendite che sui volumi, a Ingolstadt hanno deciso di ridimensionare la parte bassa della propria gamma andando invece ad ampliare l'offerta nei segmenti superiori. Quelli che, con gli attuali colli di bottiglia nella ...

