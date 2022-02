Allenatore subentrato | la promozione di Gabriele Cioffi

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Torna la nostra rubrica sugli allenatori che sono stati chiamati a stagione già in corso. Oggi parleremo didell’Udinesea Luca Gotti. Arrivato comead interim, si è guadagnato la conferma nel ruolo con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un totale di 8 punti in campionato per cercare di avanzare il più possibile. In classifica l’Udinese occupa il 15° posto e, al momento, sta viaggiando a vele spiegate allontanandosi dalle zone troppo calde. Ora però è in arrivo un tour de force molto pesante. Hellas, Lazio, Milan, Roma e Napoli saranno i prossimi avversari dei bianconeri, con la Samp tra i rossoneri ed i capitolini. Sarà importantissimo cercare di uscirne con qualche prezioso punto per tenere le dirette concorrenti alle ...