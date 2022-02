Villarreal | Lo Celso | “Mi identifico nel calcio di questa squadra” | VIDEO

Advertising

zazoomblog : Villarreal ecco Lo Celso: Mi identifico nel calcio di questa squadra - #Villarreal #Celso: #identifico - ItalBetis : Domani ci incontriamo col Villarreal (con Mandi... e con Giovanni Lo Celso!!) senza Camarasa, Montoya, Bravo e Joaq… - TUTTOJUVE_COM : QUI VILLARREAL - Lo Celso: 'Ho scelto il Villarreal perchè è un club molto affascinante' - sportli26181512 : Lo Celso rinforza il Villarreal: attenta Juve VIDEO: Il centrocampista argentino Giovani Lo Celso, ex PSG arrivato… - Luxgraph : Villarreal, la lista Champions: anche Lo Celso contro la Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Celso

Le prime parole di Giovani Lo, centrocampista approdato alin prestito dal Tottenham di Conte.Commenta per primo Il centrocampista argentino Giovani Lo, ex PSG arrivato a gennaio dal Tottenham, si presenta al(euro - rivale della Juventus in Champions League ): 'Mi identifico nel calcio di questa squadra'.Mientras, desde el Villarreal se califica el partido ante el conjunto bético ... como es el argentino Giovani Lo Celso, ex del Betis que dejó huella en el cuadro verdiblanco y que se estrenará en la ...El mensaje de Bukaneros para que haya aficionados béticos en Vallecas el próximo miércoles La posible vuelta de Lo Celso a Heliópolis ... Betis para recibir al Villarreal González Fuertes ...