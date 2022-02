Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 08:30 (Di domenica 6 febbraio 2022) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RISULTA ANCORA REGOLARE SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE. NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE UN INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULL’A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA CON VISIBILITA’ RIDOTTA, IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA ORVIETO E GUIDONIA MONTECELIO E TRA ANAGNI E CEPRANO. E A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, DALLE 9 ALLE 22 DI OGGI DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE CAMBIAMO ARGOMENTO. EVENTI IN PROGRAMMA. TRA SAN FELICE CIRCEO E SABAUDIA E’ PARTITA LA MARATONA MAGA CIRCE. GLI ATLETI IN GARA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 febbraio 2022)DEL 6 FEBBRAIOORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RISULTA ANCORA REGOLARE SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE. NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE UN INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULL’A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA CON VISIBILITA’ RIDOTTA, IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA ORVIETO E GUIDONIA MONTECELIO E TRA ANAGNI E CEPRANO. E A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, DALLE 9 ALLE 22 DI OGGI DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE CAMBIAMO ARGOMENTO. EVENTI IN PROGRAMMA. TRA SAN FELICE CIRCEO E SABAUDIA E’ PARTITA LA MARATONA MAGA CIRCE. GLI ATLETI IN GARA ...

