Turrini a CM | 'Il curling ci fa sognare a Pechino | Mosaner e Constantini più bravi di Inzaghi a gestire il vantaggio C'è anche la Juve per lo scudetto'

Turrini a CM: 'Il curling ci fa sognare a Pechino, Mosaner e Constantini più bravi di Inzaghi a gestire il vantaggi… - #Pechino2022, Turrini a CM: '#Lollobrigida eccellenza di nicchia, senza #DeLigt era oro. #Lippi, il curling e i cin… - Turrini: "Se Commisso decidesse di darsi al curling venderebbe i nostri campioni ai cinesi per le Olimpiadi, come h…

Caro Leo, in Cina è arrivata subito la prima medaglia azzurra. 'Sì, grazie a Francesca Lollobrigida, ... Prendi quella coppia mista del, Amos Mosaner e Stefania ...Commenta per primo Caro Leo, cosa ci dobbiamo aspettare da questa Olimpiade invernale appena inaugurata? 'Brividi, come ... potremmo avere una inattesa speranza nel'. Scusa? 'Nel misto ...'