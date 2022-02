Traffico Roma del 06-02-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 febbraio 2022) Luceverdementre avanti dalla redazione Buon pomeriggio ci sono disagi sulla raccordo anulare degli incidenti segnalati il primo a causa di coda in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita di Burt in direzione quindi dellaL’Aquila il secondo incidente interessa la carreggiata esterna ed esattamente lo svincolo verso la via Anagnina è bene Ci sono code che partono dall’uscita ha Ciampi appuntalo Twinkle Anagnina ancora sul raccordo e di nuovo anche ragione te abbiamo incolonnamenti perintenso tra la Casilina e l’uscita Ardeatina in direzione quindi Aurelia al tufello ricordiamo per la rottura di una conduttura idrica si è resa necessaria la chiusura di via Monte Soprano 3 via Monte Croce via Monte Ruggero raccomandiamo le dovute attenzioni disegnare un incidente sulla via Ardeatina all’altezza di via Ubaldo ...