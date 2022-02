Serie C-Girone C: Colpaccio Messina a Bari. Ok Catanzaro e J.Stabia, cade il Monopoli (Di domenica 6 febbraio 2022) I risultati delle partite delle 17.30 della venticinquesima giornata di campionato Serie C Girone C 2021/2022, con classifica aggiornata Leggi su mediagol (Di domenica 6 febbraio 2022) I risultati delle partite delle 17.30 della venticinquesima giornata di campionatoC 2021/2022, con classifica aggiornata

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C: Colpaccio Messina a Bari. Ok Catanzaro e J.Stabia, cade il Monopoli - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie A2F, sedicesima giornata: Mediterranea nuova capolista del girone B, Irpinia inarresta… - NapoliToday : #Calcio Serie C/Girone C - Juve Stabia nel segno di bomber Eusepi: Latina arginato e sconfitto al Menti… - LMinuteGoals : Campobasso - Palermo (Serie C, Girone C ????): 86' 2-[2] Matteo Brunori - CondiMr : Girone C della Serie C Chiamato anche mafia -