Sanremo 2022: i gioielli più splendidi delle star (anche maschili) (Di domenica 6 febbraio 2022) Si sono appena spenti i riflettori su Sanremo 2022 con la vittoria di Mahmood e Blanco, il tormentone dei Rappresentante di Lista che risuona nelle orecchie e i look dei partecipanti ancora ben impressi nella mente. Sul palco dell’Ariston abbiamo visto bellissimi abiti firmati da grandi stilisti, ma anche una tendenza forte in fatto di gioielli: diamanti e cristalli per brillare in tutti i sensi. Collane e choker per dar luce al volto I gioielli indossati a Sanremo 2022 sono caratterizzati da grande lucentezza, poco importa se fosse data da diamanti preziosissimi o da cristalli, la parola d’ordine è stata una sola: brillare. Emma Marrone (nella foto) apre la prima serata in un total look Gucci con choker, gioiello di grande tendenza per la ... Leggi su amica (Di domenica 6 febbraio 2022) Si sono appena spenti i riflettori sucon la vittoria di Mahmood e Blanco, il tormentone dei Rappresentante di Lista che risuona nelle orecchie e i look dei partecipanti ancora ben impressi nella mente. Sul palco dell’Ariston abbiamo visto bellissimi abiti firmati da grandi stilisti, mauna tendenza forte in fatto di: diamanti e cristalli per brillare in tutti i sensi. Collane e choker per dar luce al volto Iindossati asono caratterizzati da grande lucentezza, poco importa se fosse data da diamanti preziosissimi o da cristalli, la parola d’ordine è stata una sola: brillare. Emma Marrone (nella foto) apre la prima serata in un total look Gucci con choker, gioiello di grande tendenza per la ...

