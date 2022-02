Sacchi: «L’Inter ha fatto come tutte le italiane: una volta in vantaggio, non cercano il ko, ma gestiscono» (Di domenica 6 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. Il tema è Inter-Milan, derby vinto dalla squadra di Pioli. «La differenza tra nerazzurri e rossoneri era enorme, i ragazzi di Inzaghi hanno sbagliato parecchi gol. Il Milan non era coordinato, troppa distanza tra i reparti e poi quel Kessie a marcare Brozovic non mi ha convinto». L’Inter, per Sacchi, si è comportata troppo da italiana. «L’Inter ha fatto come fanno tutte le squadre italiane: una volta in vantaggio, anziché cercare il ko, si preoccupano di gestire, rallentano il ritmo. Non va bene. Bisogna attaccare e avere coraggio per novanta minuti e più». L’uomo partita per il Milan? «Giroud ha deciso la partita perlomeno tanto quanto Maignan. Per me il portiere è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. Il tema è Inter-Milan, derby vinto dalla squadra di Pioli. «La differenza tra nerazzurri e rossoneri era enorme, i ragazzi di Inzaghi hanno sbagliato parecchi gol. Il Milan non era coordinato, troppa distanza tra i reparti e poi quel Kessie a marcare Brozovic non mi ha convinto»., per, si è comportata troppo da italiana. «hafannole squadre: unain, anziché cercare il ko, si preoccupano di gestire, rallentano il ritmo. Non va bene. Bisogna attaccare e avere coraggio per novanta minuti e più». L’uomo partita per il Milan? «Giroud ha deciso la partita perlomeno tanto quanto Maignan. Per me il portiere è ...

Advertising

napolista : Sacchi: «L’#Inter ha fatto come tutte le italiane: una volta in vantaggio, non cercano il ko, ma gestiscono» Alla… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: L’analisi di Arrigo Sacchi: “Inter troppo italiana, dopo il vantaggio non si rallenta. Il Milan sa soffrire” #gazzaderby h… - sportli26181512 : Sacchi: “Inter troppo italiana, dopo il vantaggio non si rallenta. Il Milan sa soffrire”: Sacchi: “Inter troppo ita… - Gazzetta_it : L’analisi di Arrigo Sacchi: “Inter troppo italiana, dopo il vantaggio non si rallenta. Il Milan sa soffrire”… - chiaramilanista : #InterMilan abbiamo vinto il derby con le riserve e ancora oggi qualcuno dice che l'Inter è più forte? Si parla di… -