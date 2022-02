Pechino 2022 | sci di fondo | dominio Bolshunov e doppietta Russia | De Fabiani ottavo

(Di domenica 6 febbraio 2022) Aleksanderè medaglia d’oro nella 30km skiathlon di sci dialle Olimpiadi invernali di. Gara dominata dal russo (1:16:09.8) che dopo una prima metà al comando in coppia con Niskanen scappa via nello skating allungando sempre di più il suo vantaggio. Secondo il compagno di squadra Denis Spitsov con un ritardo di +1:11.0, seguito dal finlandese Iivo Niskanen (+2:00.2). IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO Dopo i primi cinque chilometri di gara in tecnica libera il russo allunga sugli avversari, seguito immediatamente da Niskanen. I due scappano via rimanendo in testa entrambi fino a metà gara. Dopo il pit stop e all’inizio dello skating, il finlandese cala notevolmente facendosi addirittura sorpassare dall’altro russo Denis Spitsov che va alla caccia del compagno di squadra. Intanto, De ...

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle…

Settima vittoria in altrettante partite per il doppio misto italiano del curling nel round robin dei Giochi Olimpici di. Amos Mosaner e Stefania Constantini, che proprio ieri hanno staccato il pass per la semifinale con tre gare d'anticipo, hanno battuto anche la Cina (8 - 4) restando a punteggio pieno. In ...Finale olimpica conquistata per Emiliano Lauzi. Il 28enne azzurro dello snowboard ha chiuso in settima posizione le qualificazioni dello slopestyle freesnow al Genting Snow Park di Zhangjiakou, ...I numerosi generali dell’esercito settentrionale, cercavano di porre sotto la propria egida l’esecutivo di Pechino. D’altro canto, le ingerenze degli Stati – che avevano nelle proprie mani ...Constantini e Mosaner sfidano i padroni di casa all'Ice Cube di Pechino. 08:54 - Azzurri a un passo dal primo posto. Avete capito bene, l'Italia potrebbe blindare il primo posto nel girone olimpico ...