Non solo #DiMaioOut: lo strano caso del gruppo Facebook "Fan Club Luigi Di Maio" che passa a Giuseppe Conte (Di domenica 6 febbraio 2022) Lo scorso 30 gennaio l'hashtag #DiMaioOut divenne oggetto di discussioni e di teorie su un attacco di origine straniera nei confronti di Luigi Di Maio. A lanciare l'accusa era stato Pietro Raffa, esperto di comunicazione social, che aveva definito l'episodio come «una chiara operazione di tweet bombing» per niente spontanea, proveniente in parte dagli Stati Uniti, probabilmente ordita contro il ministro degli Esteri. Una ricostruzione successivamente smentita da Alex Orlowski attraverso la piattaforma Metatron, che Open ha avuto modo di visionare accedendo ai dati, successivamente rafforzata dall'analisi svolta da Matteo Flora attraverso la piattaforma utilizzata da Twitter per le sue stesse analisi, Brandwatch. Il presunto attacco sarebbe partito dall'utente @ToxMagato alle 17 di sabato 29 gennaio. Un'operazione di ... Leggi su open.online

