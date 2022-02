LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini primo davanti ad Aleix Espargaro, pomeriggio bagnato! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 La nostra DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test di MotoGP di Sepang (Malesia) finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi, notizie e dichiarazioni su questa due giorni malese. Un caro saluto e buona giornata a tutti! 11.02 Enea Bastianini conclude quindi in Testa questa seconda giornata condizionata dalla pioggia che è scesa copiosa nel pomeriggio. Nessuno infatti è riuscito a migliorarsi dalle 7.00 italiane in avanti. 11.01 Questa la classifica definitiva della seconda giornata di Test: 1 P Bastianini, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In 2 P Espargaro, Aleix 1:58.157 0.026 0.026 ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 La nostradella seconda giornata deididi(Malesia) finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi, notizie e dichiarazioni su questa due giorni malese. Un caro saluto e buona giornata a tutti! 11.02 Eneaconclude quindi ina questa seconda giornata condizionata dalla pioggia che è scesa copiosa nel. Nessuno infatti è riuscito a migliorarsi dalle 7.00 italiane in avanti. 11.01 Questa la classifica definitiva della seconda giornata di: 1 P, Enea 1:58.131 13 / 25 Pit In 2 P1:58.157 0.026 0.026 ...

