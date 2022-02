Intesa Sanpaolo, messaggio ai clienti: c’è un pericolo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Importante avviso di Intesa Sanpaolo a tutti i clienti in questi giorni: si staglia una minaccia sui loro conti. Ecco di cosa si tratta È evidente che la curva esponenziale del phishing sia cresciuta con l’aumento dei device ai quali ci connettiamo in ogni momento e con cui abbiamo stabilmente affidato lo scambio dei nostri L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Importante avviso dia tutti iin questi giorni: si staglia una minaccia sui loro conti. Ecco di cosa si tratta È evidente che la curva esponenziale del phishing sia cresciuta con l’aumento dei device ai quali ci connettiamo in ogni momento e con cui abbiamo stabilmente affidato lo scambio dei nostri L'articolo proviene da Consumatore.com.

