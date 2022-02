Il fuorionda di Sabrina Ferilli che fa più rumore di Sanremo 2022

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 6 febbraio 2022) Subito dopo la fine di, un fatto clamoroso è salito agli onori delle telecronache social, che son quelle più attente ad ogni momento trasmesso. Infatti gli utenti di Twitter come degli investigatori sentono, analizzano, vedono, dove spesso i giornalisti non arrivano per la fretta di arrivare al risultato finale. Durante la kermesse canora per pochi attimi si è sentito un fuori onda diche imprecava contro qualcuno. Che cos’ha detto? La regina della quinta serata dicon un antimonologo che ha conquistato pubblico e critica si è lasciata andare dietro le quinte ad un commento poco carino su un concorrente in gara proprio nei momenti finali, durante la consegna dei ...