Elisabetta II festeggia i 70 anni al trono e punta ad un altro record | ecco quale

(Di domenica 6 febbraio 2022) Oggi è il 6 Febbraio 2022 e finalmente la Regina d’InghilterraIIi suoi 70al. Il giorno dell’attesissimo Giubileo di Platino è finalmente arrivato, anche se le celebrazioni nazionali avranno luogo in secondo momento. Oggi è un giorno importantissimo per la Regina, che conferma il suo status di sovrana britca con il regno più longevo nella storia del paese. La giornata di oggi ha un significato molto speciale per: 70fa, in questo giorno, moriva il suo amato padre, Re Giorgio VI e lei saliva alalla giovane età di 25, diventando la Regina di una nazione ancora alle prese con i dcausati dalla Seconda Guerra Mondiale. A memoria di ...

MediasetTgcom24 : Elisabetta festeggia il Giubileo di platino: da 70 anni siede sul trono - RaiNews : E' la prima monarca britannica a festeggiare un regno più lungo di quello della regina Vittoria #QueenElizabethII… - mattia_anto : La Regina Elisabetta festeggia i 70 anni di regno, a 95 anni celebra il Giubileo di platino. - Engler_Eb : RT @ItaMonarchici: Si festeggia oggi io Giubileo di Platino di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, che compie 70 anni di regno. Il più lung… - news_mondo_h24 : La Regina Elisabetta festeggia i 70 di regno. A giugno festeggerà il Giubileo -

II, la sovrana britannica,oggi, domenica, il suo Giubileo di Platino: ovvero 70 anni di regno, cominciato appunto il 6 febbraio 1952 quando mor suo padre, re Giorgio VI, cui ...II, la sovrana britannica,oggi il suo Giubileo di Platino : ovvero 70 anni di regno, cominciato appunto il 6 febbraio 1952 quando morì suo padre, re Giorgio VI, cui succedette la ...Sette decenni sul trono, e la parola fine non è ancora scritta. Elisabetta II, la sovrana più longeva che le isole britanniche abbiano mai avuto, entra nei libri di storia come il primo monarca ...70 anni di regno per la Regina Elisabetta. A giugno sono previsti i festeggiamenti per il suo Giubileo di Platino. LONDRA (INGHILTERRA) – 70 anni di regno per la Regina Elisabetta. Il 6 febbraio 1952 ...