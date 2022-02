Derby | gol di Giroud irregolare? L’Inter dimentica tanti particolari | News

Advertising

capuanogio : #Guida ?? ha arbitrato male il derby. Ha sbagliato tante valutazioni, si è perso qualche cartellino giallo e il gol… - pisto_gol : Int-Mil 1:2 Con due gol di Giroud il Milan ribalta il derby e riapre il campionato. Dopo un 1^T nel quale Maignan h… - Gazzetta_it : Giroud schianta l’Inter. Il Milan si prende il derby e riapre il campionato #gazzaderby - FuckTheMoviola : in attesa di #JuveVerona vi sblocco il ricordo del primo derby d'Europa fra due squadre italiane: era il 1985, era… - sheva_gol : RT @Rossonerosemper: RT se la tua squadra ha vinto almeno un derby nella Serie A 2021/22 #InterMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Derby gol

Commenta per primo L'Inter ha acquistato Robin Gosens, ma quella fascia per ora continua a fare la voce grossa Ivan Perisic, a segno ieri nel(poi perso) col Milan. Il croato è in scadenza a fine stagione, ma secondo la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro si aspetta di riuscire a rinnovargli il contratto riducendogli lo stipendio ...annullato a Bontà per fuorigioco. Il numero 7 rossoblu - perso totalmente da Marconi in area -... Dopo il pareggio nelcontro il Messina, il Palermo va in trasferta a Campobasso per ...Cross sul secondo palo, l’attaccante numero 9 l’appoggia dentro con il mancino. Una fine di secondo tempo con ritmi altissimi e contropiedi costanti. Nessuno riesce a siglare il gol della vittoria, il ...Parte nel migliore dei modi il 2022 della San Marino Academy, che riscatta l’immeritata sconfitta di Ravenna nel girone d’andata, facendo proprio il derby di ritorno ... È però il Ravenna a sfiorare ...