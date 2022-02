Covid oggi Lazio, 8.483 contagi e 9 morti. A Roma 3.917 casi (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.483 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.679 tamponi molecolari e 62.584 antigenici con un tasso di positività al 10,7%. I ricoverati sono 2.060, uno in meno da ieri, 196 le terapie intensive, una in più da ieri, e 8.109 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 3.917. “Da remoto e in isolamento voglio ricordare l’importanza della vaccinazione per coloro che ancora non l’avessero fatta – sottolinea D’Amato, risultato positivo al Covid nei giorni scorsi -. Non bisogna perdere tempo, il virus è subdolo e senza vaccino può fare tanto male”. ... Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.483 i nuovida Coronavirus, 6 febbraio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.679 tamponi molecolari e 62.584 antigenici con un tasso di positività al 10,7%. I ricoverati sono 2.060, uno in meno da ieri, 196 le terapie intensive, una in più da ieri, e 8.109 i guariti nelle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 3.917. “Da remoto e in isolamento voglio ricordare l’importanza della vaccinazione per coloro che ancora non l’avessero fatta – sottolinea D’Amato, risultato positivo alnei giorni scorsi -. Non bisogna perdere tempo, il virus è subdolo e senza vaccino può fare tanto male”. ...

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Radio24_news : Oggi un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid, uno su 5 segni di disturbo d'ansia, fenomeno raddoppia… - Corriere : Così il Covid uccide chi è senza la vaccinazione: tutti i dati sulla situazione in Italia, oggi - MoltoBenone : RT @OpencovidM: @IzzoEdo @emmevilla Si chiedevano informazioni sul trend di quelle quote di ricoveri, non una fotografia attuale. Ma forse… - DesteDanilo : RT @Adnkronos: #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. -