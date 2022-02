Covid, Garattini su La7: “Preoccupato dall’idea del ‘rompete le righe’. Per accelerare caduta dei contagi non dobbiamo creare troppo ottimismo” (Di domenica 6 febbraio 2022) “Sono relativamente Preoccupato all’idea del ‘rompete le righe‘. Quello che dobbiamo cercare di fare se vogliamo accelerare la caduta dei contagi è non creare eccessivo ottimismo“. lo ha detto il presidente dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, in collegamento con L’aria che tira su La7. L’appello di Garattina è alla prudenza: “dobbiamo rispettare tutte le regole. La prudenza aiuta a fare presto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) “Sono relativamenteall’idea delle righe‘. Quello checercare di fare se vogliamoladeiè noneccessivo“. lo ha detto il presidente dell’Istituto Mario Negri, Silvio, in collegamento con L’aria che tira su La7. L’appello di Garattina è alla prudenza: “rispettare tutte le regole. La prudenza aiuta a fare presto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

